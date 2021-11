To ostatnia szansa na jesienną przejażdżkę rewalską wąskotorówką. Kolej zaprasza na kursy z okazji Święta Niepodległości.

Specjalne wycieczki będą odbywać się od 11 do 13 listopada. Kolejarze uprzedzają, że kolejna okazja do skorzystania z przejażdżki nadarzy się być może dopiero pod koniec roku - z okazji świąt Bożego Narodzenia. Ale to zależeć będzie od sytuacji epidemicznej.Szczegóły i rozkłady jazdy znaleźć można na stronie internetowej kolej.rewal.pl