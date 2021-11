Apel strażaków po wybuchu w Żydowcach

Strażacy apelują o bezpieczeństwo przy użyciu butli i instalacji gazowych. To po wybuchu na ulicy Srebrnej w Szczecinie, którego dokładne przyczyny są jeszcze nieznane.

Przede wszystkim, należy zadbać o właściwą wentylację budynku. Nie można zasłaniać otworów wentylacyjnych.- Warto zaopatrzyć się również w czujniki i detektory gazu - zachęca kapitan Franciszek Goliński ze szczecińskiej Straży Pożarnej. - Najważniejsze, żebyśmy używali certyfikowanych urządzeń i poddawali je okresowym przeglądom i autoryzowanym serwisom. Abyśmy nie dokonywali napraw samemu. Ważne jest też to, żeby używać urządzeń, które potrafią wykrywać ewentualne wycieki gazu. Tak jak mamy czujki tlenku węgla, tak możemy zamontować urządzenie, które będą nam monitorować, że doszło do rozszczelnienia jakiejś instalacji gazowej, czy z to z sieci, czy to z butli. W zależności od tego, jaki mamy gaz.Czujniki można kupić, zarówno dla gazu ziemnego, jak i dwutlenku węgla i gazów usypiających. W zależności od tego, czy gaz jest cięższy, czy lżejszy od powietrza, czujka musi się znaleźć bliżej podłogi lub sufitu.