Ekspert do spraw fałszerstw dokumentów, specjalista do spraw migracji czy przewodnik psów - Morski Oddział Straży Granicznej szuka chętnych.

Do służby, od przyszłego roku, ma zostać przyjętych siedemdziesiąt osób. Zainteresowani muszą spełniać jednak określone warunki. To posiadanie wyłącznie obywatelstwa polskiego oraz wiek - nie więcej niż 35 lat.Komisja rekrutacyjna sprawdzi dokumenty i wyśle kandydata na badania psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. Potem ruszą testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna, a na koniec komisja lekarska, która ustali zdolność do służby.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej.