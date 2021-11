Dowody z odciskiem palców

Skaner linii papilarnych. Fot. UM Połczyn-Zdrój Fot. Ministerstwo Cyfryzacji Mat. prasowe.

Od poniedziałku będą przyjmowane wnioski o wydanie nowych dowodów osobistych. W warstwie elektronicznej będą one zawierały dodatkowo odciski palców.

Pojawi się też oznaczenie państwa członkowskiego na tle flagi Unii Europejskiej. Zarówno odciski palców, jak i podpis znajdą się w dowodach osób powyżej 12. roku życia. Nowe dowody ważne będą 5 lub 10 lat.



Wnioski można składać w szczecińskim Urzędzie Miasta przy Placu Armii Krajowej oraz w Filii - na Prawobrzeżu.



Nowe dowody to kwestia większego bezpieczeństwa i wymogów unijnego prawa.



- Dokumenty będą nieznacznie różnić się od tych dotychczasowych - wyjaśnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. - Będzie trzeba zostawić odcisk palca po to, żeby zabezpieczyć ten dowód i mieć pewność, że osoba, która składa wniosek, to ta sama osoba, która go odbiera. I że to nie są dane fałszywe. Ale także chodzi o kwestie złożenia podpisu, który będzie na dowodzie osobistym.



W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów.