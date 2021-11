Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do ośmiu lat więzienia. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Śledził, podsłuchiwał, odłączał prąd i groził swojej byłej partnerce. 31-letni mężczyzna ze Szczecina odpowie za uporczywe nękanie.

Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Miał on także włamać się do mieszkania kobiety. Ukradł jej dokumenty, portfel i telefon. Został zatrzymany, trafił do aresztu tymczasowego.



