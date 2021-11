Miasto ma lokale zastępcze dla poszkodowanych w wybuchu

Miasto ma lokale zastępcze dla poszkodowanych, którzy ucierpieli w wybuchu w Żydowcach.

Do eksplozji gazu doszło w sobotę po południu. Dom, w którym znajdowało się siedmioro osób, jest doszczętnie zniszczony. Jak mówi Dariusz Sadowski rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinie, poszkodowani mogą liczyć na pomoc psychologiczną i materialną oraz na lokale zastępcze.- Poszkodowani mogą liczyć na wsparcie psychologiczne oraz na pomoc materialną, finansową oraz w przypadku takich potrzeb - lokale zastępcze. Są takie lokale, ale musimy poczekać do momentu aż poszkodowani wyjdą ze szpitali. Dopiero wtedy będzie można, jasno i precyzyjnie, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, określić potrzeby tych osób. Wiemy, że część z nich w ogóle nie mieszka w Szczecinie. To były osoby, które były w gościnie.Pomoc finansowo poszkodowanym zadeklarował także wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Z kolei na specjalnie utworzone konto na stronie zrzutka.pl zebrano już ponad 26 tysięcy złotych.