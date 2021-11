"To podwójne bezpieczeństwo". Wnioski o nowy dowód od poniedziałku [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od poniedziałku przyjmowane są wnioski o wydawanie nowych dowodów osobistych.

Mają być bardziej bezpieczne ze względu na zawarte w nich informacje o odciskach palców. Ma być to dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym fałszerstwem.



- Uważam, że to świetny pomysł, bo nie będę musiała się bać, że ktoś chce wziąć kredyt na mnie. To podwójne bezpieczeństwo. W sumie to dobrze, ale trochę długo trwa, to pierwszy dzień. To dobry pomysł, ale jak się sprawdzi, to się okaże za jakiś czas. Mając taki dowód możemy bezpośrednio założyć Indywidualne Konto Pacjenta, a to ważne dla seniora - mówią szczecinianie.



- Odcisk palca nie będzie widoczny na dokumencie, będzie tylko w warstwie elektronicznej - tłumaczy Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Szczecin. - Ma to być dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym fałszerstwem.



Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. Pojawi się też oznaczanie państwa członkowskiego na tle flagi Unii Europejskiej. Odciski palców, jak i podpis znajdzie się na dowodach osób powyżej 12. roku życia. Nowe dowody będą ważne 5 lub 10 lat. Wnioski można już składać w szczecińskim Urzędzie Miasta.