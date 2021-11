Statek na mieliźnie koło Świnoujścia

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

88-metrowy statek "Birgit G" wpłynął na mieliznę niedaleko świnoujskiego wiatraka. Nie była potrzebna asysta holowników, bo statek uwolnił się sam.

Statek został zatrzymany - mówi Ewa Wieczorek z Urzędu Morskiego w Szczecinie.



- Statek samodzielnie zdołał z tej mielizny zejść i w tej chwili stoi w Świnoujściu przy nabrzeżu Władysława IV. Najprawdopodobniej będzie musiał przejść inspekcję klasyfikatora, jak również i naszą. Statek płynął do Szczecina. To jest drobnicowiec długości około 88 metrów. Nikomu nic się nie stało. Nie mamy też informacji o tym, żeby ktokolwiek z członków załogi był nietrzeźwy - mówi Wieczorek.



Do wypadku doszło wcześnie rano. Nie wiadomo czy był to błąd nawigatora czy awaria silnika. Sprawa została zgłoszona do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich w Szczecinie.