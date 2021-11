Świnoujście: Magistrat otwarty w innych godzinach

Urząd Miasta w Świnoujściu. Fot. www.google.pl/maps

Świnoujski magistrat ma nowe godziny pracy. Od 15 listopada interesanci czas na załatwienie swoich spraw będą mieli od godziny 7 do 15. Wszystko przez remont budynku i związane z nim prace.

Teraz dla interesantów Urzędu Miasta w Świnoujściu drzwi otwarte są od godziny 7.30 do 15.30. To się zmieni już od 15 listopada. Wtedy właśnie rozpocznie się remont budynku przy ul. Wojska Polskiego. Od tego czasu zmienią się godziny pracy. Urzędnicy będą musieli zaczynać o pół godziny wcześniej czyli o 7 rano. Urząd zamknięty będzie już o godzinie 15. Te zmiany będą obowiązywać przez rok, czyli do 15 listopada 2022 roku.