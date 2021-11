Dwa szczecińskie szpitale zamknięte dla odwiedzających

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szpital przy ulicy Arkońskiej i w Zdunowie zamknięte dla osób, które chcą odwiedzić chorych.

To decyzja podjęta w związku z coraz większa liczbą osób chorych na koronawirusa - mówi Natalia Cistowska, rzecznik prasowy Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.



- W związku z pogarszającą się sytuacją i coraz większą liczbą osób, które wymagają hospitalizacji w naszym szpitalu, zdecydowaliśmy o całkowitym zakazie odwiedzin. To ze względu na bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i pacjentów. Dzisiaj to jest w sumie 211 chorych z Covid-19, w tym 13 przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej w stanie ciężkim - mówi Cistowska.



Sytuacja się pogarsza - dodaje rzecznik prasowy.



- Chorych przybywa każdego dnia. Hospitalizacji wymaga kolejnych kilkanaście osób. W piątek, przez całą dobę, przyjęliśmy 27 osób - mówi Natalia Cistowska.



Szpital przy ulicy Arkońskiej dysponuje 220 łóżkami dla chorych z koronawirusem. We wtorek prawdopodobnie liczba łóżek zostanie zwiększona.