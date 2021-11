Polska jest gotowa na różne scenariusze na polsko-białoruskiej granicy

Jesteśmy przygotowani na eskalacje konfliktu na granicy polsko-białoruskiej - mówił w Radiu Szczecin szef sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Poseł PiS Michał Jach mówi, że polskie władze opracowały scenariusze zapewnienia bezpieczeństwa granic i obywateli.

W nocy służby Łukaszenki przetransportowały z Mińska na granice tysiące migrantów. Pierwszy masowy szturm został udaremniony - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.Dziś jak na dłoni jest odpowiedź, co by było, gdyby w Polsce rządziła opozycja - komentuje Michał Jach, poseł PiS.- Oczekuję, że może przynajmniej ktoś jeden się znajdzie z tych właśnie, którzy tak obrażali w sposób haniebny funkcjonariuszy i rząd, że powie: przepraszam, nie mieliśmy racji. Co można powiedzieć? Zamilknijcie, no chociaż zamilknijcie i pozwólcie rządowi Prawa i Sprawiedliwości zapewnić bezpieczeństwo naszych obywateli - mówi Jach.Granicy polsko-białoruskiej strzeże 15 tysięcy funkcjonariuszy - pograniczników, żołnierzy i policjantów.