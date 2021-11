Nie ma chętnych na budowę pawilonów przy al. Wyzwolenia

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Gastronomiczne pawilony przy al. Wyzwolenia miasto zlikwidowało 3 lata temu. W ich miejsce miały powstać nowoczesne i estetyczne punkty, a na razie są tylko dziury w chodniku.

Na początku 2019 roku wyłoniliśmy w konkursie dzierżawców - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Celina Wołosz, rzeczniczka miejskiej spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.



- Mieli oni rok na zebranie dokumentacji i postawienie tych pawilonów. Niestety zdobywanie pozwoleń przedłużało tę inwestycję i później zaczął się czas pandemii, który bardzo zblokował rynek - mówiła Wołosz.



Od tego czasu spółka ogłosiła już dwa konkursy, na ostatni nikt się nie zgłosił, więc będzie kolejny.



- Chcielibyśmy w przyszłym roku jednak ogłosić kolejny konkurs i doprowadzić do finalizacji tej sprawy - mówiła rzeczniczka miejskiej spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.



Dokładny termin konkursu jednak na razie nie jest znany. Nowi dzierżawcy będą mieli rok na budowę swoich punktów. To oznacza, że najwcześniej powstaną one w 2023 r.