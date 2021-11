Chciał oszukać drogówkę, a trafił do aresztu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pijany kierowca w Kołobrzegu w desperacki sposób próbował uniknąć konsekwencji prawnych. Nie przewidział jednak, że pasażer z którym jechał również pił alkohol.

Kołobrzeska drogówka zatrzymała do kontroli jadącego fiatem mężczyznę. Zanim mundurowi podeszli do jego pojazdu, kierowca szybko zamienił się miejscami z pasażerem. Okazało się, że jego desperacka akcja to próba uniknięcia kary, gdyż kierowca był pod wpływem alkoholu. Nie przewidział jednak, że policjanci zauważą jego akrobacje w samochodzie. Dodatkowo policjanci przebadali zarówno kierowcę, jak i pasażera. Wynik badania pokazał, że próba oszukania policji niewiele by dała. Obaj mężczyźni wydmuchali bowiem w alkomat po 1,5 promila.



Kierujący pojazdem został osadzony w policyjnym areszcie. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.