Nasadzenia pojawiły się właśnie w Goleniowie na terenie szkoły podstawowej i na Plantach. źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Prawie 300 platanów, kasztanów i surmii, a także 5,5 tys krzewów posadzonych będzie w 15 miejscowościach regionu.

Drzewa pojawiły się właśnie w Goleniowie na terenie szkoły podstawowej i na Plantach. Sadzonki trafiły też do Szczecina, Polic, Stargardu, Pyrzyc i Dębna. Zakup roślin sfinansował Urząd Marszałkowski.



To pierwsza z zaplanowanych akcji - kolejne odbędą się w połowie listopada. Wtedy drzewka pojadą m.in. do Kołobrzegu, Choszczna, Szczecinka, Darłowa i Wałcza.