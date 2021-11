Pod Świną przejedziemy nieco później

Trzy miesiące to dodatkowy czas, jakiego wykonawca potrzebuje na ukończenie budowy tunelu - informuje Lucyna Roszczyk z firmy PORR. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Zgodnie z harmonogramem inwestycja miała być gotowa na przełomie września i października 2022 roku. Dziś wiadomo, że ten czas się wydłuży. Inwestycja do użytku miałaby być oddana na przełomie 2022 i 2023 roku.

Trzy miesiące to dodatkowy czas, jakiego wykonawca potrzebuje na ukończenie budowy tunelu - informuje Lucyna Roszczyk z firmy PORR.- To jest nasze pierwsze roszczenie dotyczące terminu. Można powiedzieć, że pewne procesy miały przebiegać równolegle. Chodzi tu między innymi o realizację wyjść ewakuacyjnych, ale technologia rządzi się swoimi prawami. Procesy zostały rozdzielone. Realizacja wyjść ewakuacyjnych ma miejsce w tej chwili - zaznacza rzeczniczka firmy PORR.Zdaniem Barbary Michalskiej, zastępcy prezydenta Świnoujścia wydłużenie prac nie stanowi problemu. Kłopot może się pojawić, ale formalny.- Wiąże nas kontrakt. Wykonawca, który wygrywa przetarg, musi tego terminu dochować. Jeżeli nie usprawiedliwi tego opóźnienia, niestety, ale będzie musiał zapłacić kary umowne - zapowiada Michalska.Obecnie wykonawca przygotowuje uzasadnienie do wniosku wraz z nowym harmonogramem prac, który poznamy w połowie listopada.