Pomnik "Poręby" w Świnoujściu. Można wykupić cegiełkę [ZDJĘCIA]

Jerzy Porębski będzie miał swój pomnik. Związany ze Świnoujściem, a znany na całym świecie szantymen, który zmarł w sierpniu tego roku na stałe zagości w miejscowym porcie.

"Poręba" z brązu ma zasiąść na Placu Rybaka w Świnoujściu w sierpniu 2022 roku. Projekt pomnika jest już gotowy.Teraz przyszedł czas na zebranie funduszy do jego postawienia. Zainteresowani okazję do tego będą mieli w przyszłą sobotę, podczas koncertu, który będzie 1,5-godzinnym wspomnieniem artysty. W czasie wydarzenia kupić będzie można cegiełkę na rzecz postawienia rzeźby.Koncert wypełnią wspomnienia o "Porębie" jako muzyku, kompozytorze, człowieku morza, naukowcu, poecie i przyjacielu.Jego kompozycje zagrają grupa The Nierobbers, Ryszard Muzaj i Marek Szurawski. Ambasadorem projektu jest Scena Szantowa Stara Szkutnia pod wezwaniem Jurka Porębskiego w Łodzi.