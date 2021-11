"Obrona granic i bezpieczeństwa ojczyzny jest najważniejsza"

Jedność narodowa w tej chwili jest najważniejsza mówił na antenie Radia Szczecin były minister obrony narodowej Antonii Macierewicz.

Polityk PiS zaznaczył, że atak na nasz kraj w formie hybrydowej jest prowadzony od miesięcy. Dodał, że zwiększenie nakładów na wojsko to najważniejsze zadania, które trzeba realizować.- Obrona granic, obrona bezpieczeństwa ojczyzny jest najważniejszym problemem, jaki stoi dziś przed całym polskim narodem. Gdy pan mówił, że są w tej sprawie tacy ludzie, którzy występują przeciwko temu, to mam nadzieję, że zmienią zdanie po zobaczeniu scen, z którymi dziś mamy do czynienia na granicy i następnych scen, z którymi będziemy mieli do czynienia w najbliższych dniach. Przecież ten atak będzie się zwiększał - powiedział Macierewicz.Maria Przełomiec autorka programu "Studio Wschód" zaapelowała o zamknięcie całkowite granicy z Białorusią, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych.