Upamiętnili ofiary prześladowań społeczności żydowskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

W 83. rocznicę wydarzeń "Nocy kryształowej", szczeciński Oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów upamiętnił ofiary prześladowań społeczności żydowskiej przedwojennego Szczecina.

Punktualnie o 12 złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą spaloną synagogę przy ulicy Dworcowej.



Tamtej nocy rozpoczął się pogrom europejskich Żydów - mówi przewodnicząca szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów Różą Król. - "Noc kryształowa" była tylko początkiem eksterminacji Żydów w całej Europie i Żydów niemieckich. 1,5 roku później, w lutym 1940 roku wywieziono Żydów szczecińskich i Żydów z prowincji szczecińskiej do Generalnej Guberni. Tam wszyscy wywiezieni znaleźli śmierć. Z kilkoma nielicznymi wyjątkami.



"Noc kryształowa" to początek pogromu Żydów w nazistowskich Niemczech zainicjowany przez władze państwowe, w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku.



Ulice niemieckich miast zostały zasypane odłamkami szkła i kryształów ze zniszczonych żydowskich mieszkań i sklepów, stąd też nazwa pogromu.



Życie Żydów w Niemczech pod koniec lat 30-tych XX wieku było z dnia na dzień coraz bardziej nieznośne - mówi Maciej Narkiewicz Jodko, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie. - Spalenie i zniszczenie synagog to był jeden z aspektów charakterystycznych dla tej nocy, ale to się wiązało także ze zniszczeniem sklepików, biznesów osób pochodzenia żydowskiego. Zabroniono im być lekarzami, adwokatami, odebrano im prawa jazdy, wprowadzono bardzo uciążliwe dla nich restrykcje.



O godzinie 16 w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów zaplanowano koncert dedykowany ofiarom okrutnego XX wieku oraz wykład redaktora Bogdana Twardochleba pt. Szczecin pamięta. W 83. rocznicę „Nocy kryształowej”.



Do siedziby klubu organizatorzy zapraszają wyłącznie osoby zaszczepione za okazaniem paszportu Covid.