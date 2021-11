Nowy parking na Prawobrzeżu

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Rozbudowany parkingu przy ZUS-ie na prawobrzeżu Szczecina prawie gotowy. W środę inwestycja powinna przejść odbiory techniczne - zapowiada Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

Parking ten, m.in. ze względu na bliskość przystanku tramwajów jadących do centrum,

stał się bardzo popularną alternatywą dla "Park&Ride" przy Hangarowej. Do tego stopnia, że często brakowało tam miejsca a kierowcy parkowali w pobliżu, w przysłowiowych "krzakach". Dlatego miasto zdecydowało się go rozbudować.



- Prace trwały około miesiąca - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa Tomasz Klek. - Już wiemy, że czasem kierowcy, mimo że parking nie został jeszcze oddany, próbują tam parkować, ale oficjalnie będzie to możliwe po odbiorze inwestycji, czyli w środę w godzinach popołudniowych.



Nowy, większy parking wkrótce będzie oficjalnie udostępniony - dodał Tomasz Klek. - Już jest utwardzenie płytami ażurowymi, będą zamontowane krawężniki, będzie też trochę zieleni, która ma odgradzać na tyle, żeby samochody nie wjeżdżały na działki prywatne. Nie ma wydzielonych miejsc. Kierowcy będą parkować zgodnie z zasadami. Myślę, że przybyło około 50-60 dodatkowych miejsc.



Rozbudowa kosztowała 350 tys. złotych.