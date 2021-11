"Bez właściwej łączności i współdziałania, nie ma optymalnych działań ratowniczych" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Stargardzie odbyło się otwarcie zmodernizowanego Stanowiska Kierowania powiatowej komendy straży pożarnej. Jego zmodernizowanie poprawi łączność radiową, która przełoży się na jakość działań służb.

Na uroczystości pojawił się m.in. wojewoda Zbigniew Bogucki oraz komendant powiatowy straży pożarnej w Stargardzie - Łukasz Stefański.



- Niezawodna łączność radiowa przekłada się na jakość naszych działań, które żeby były skuteczne, muszą odpowiednio być koordynowane i nadzorowane. Bez właściwej łączności, dowodzenia i współdziałania, nie ma optymalnych działań ratowniczych - mówił st. kapitan Łukasz Stefański., komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.



- To czas olbrzymiej zmiany, jeśli chodzi o służby mundurowe. Teraz zapowiedź wielkiej modernizacji, do 2025 roku kolejne 10 miliardów złotych, które zostanie przeznaczone na służby mundurowe - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe i wyróżnienia. Jest to zapowiedź modernizacji, która potrwa do 2025 roku. Na służby mundurowe zostanie przeznaczone 10 mld złotych.