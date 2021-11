PO i Lewica chcą renaturyzacji Odry

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Platforma Obywatelska i Lewica chce renaturyzacji Odry. Parlamentarzyści założyli w Sejmie zespół w tej sprawie.

Co w praktyce oznacza renaturyzacja? Brak budowy stopni wodnych, które umożliwią żeglugę i ochronią mieszkańców przed powodzią.



- Nie wiem czy to potrzebne - mówi Anita Kucharska Dziedzic z Lewicy. - Trzeba rozmawiać na temat, na ile stopnie wodne na Odrze nie będą zabójcze.



- To najgorsze, co może być, czyli ludzie bez wiedzy zajęli się tematem - mówi Leszek Kiełtyka, właściciel firmy zajmującej się żeglugą na Odrze. - Niemcy pływają, kaczki pływają, ryby pływają. Niech pan się przepłynie przez Berlin Sprewą, jakie tam wielkie ryby pływają w tej rzece. Niech nie przeszkadzają nam, ani nam pływać po wodzie, ani rybom żyć w tej wodzie.



Zaskoczony pomysłem jest też prezes Wód Polskich Przemysław Daca, który zlecił budowę stopni wodnych. - Dla mnie to kuriozum, ponieważ Odra jest rzeką gigantycznie zmienioną antropologicznie. W zasadzie jej naturalizacja w obecnych warunkach jest niemożliwa.



Wśród parlamentarzystów tworzących zespół do spraw renaturyzacji rzeki Odry jest posłanka Lewicy z Zachodniopomorskiego Katarzyna Kotula.