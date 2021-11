Fragment promenady w Kołobrzegu przejdzie gruntowny remont

Miejsce planowanego remontu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Ostatni odcinek kołobrzeskiej promenady doczeka się gruntownej przebudowy. Prace potrwają jednak blisko rok.

Chodzi o ostatni odcinek deptaku rozpoczynającego się przy ulicy Rodziewiczówny, czyli na wysokości kołobrzeskiego molo. Na remont wciąż czeka jednak liczący ponad kilometr fragment od Kamiennego Szańca we wschodnią stronę wybrzeża. Poza samym deptakiem powstanie tu nowa ścieżka rowerowa, ławki, a także fontanna.



Urzędnicy ogłosili już przetarg na wykonanie inwestycji, a wiceprezydent Kołobrzegu do spraw gospodarczych Ewa Pełechata mówi, że remont będzie trwał wiele miesięcy.



- Nie uda nam się uciec od remontów. To będzie trudny sezon w tamtym fragmencie naszego miasta. Sądzę, że najbliższy rok, to jest remont tej promenady - mówi Pełechata.



Inwestycja ma kosztować kilkanaście milionów złotych.