W budynku jest grzyb. Biblioteka nieczynna

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Biblioteka w szczecińskich Zdrojach nie tak szybko. Placówkę zamknięto kilka tygodniu temu. Okazało się, że przebywanie tam jest niebezpieczne dla zdrowia ze względu na zagrzybienie.

Budynek, w którym mieści się biblioteka, należy do Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nieruchomość jednak przylega do kamienicy, a tam konieczne jest m.in. wykonanie izolacji.



- Odpowiada za to wspólnota - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa Tomasz Klek. - Rzecz, która jest związana z zagrzybieniem czy z rzeczami, które uniemożliwiają dziś funkcjonowanie biblioteki jest przede wszystkim związana z częściami wspólnymi, które należy wyremontować i wspólnota mieszkaniowa ma informacje.



Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztowała inwestycja i jaką decyzję podejmie wspólnota. - Wiemy, że planuje termomodernizację - dodał Tomasz Klek. - W tym momencie jest przygotowywany kosztorys inwestorski na wykonanie izolacji pionowej i poziomej. Wspólnota otrzyma informacje, ile to będzie kosztowało i będzie podejmować decyzję, co dalej.



Jak informował na naszej antenie dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Krzysztof Marcinowski, czytelnicy z Prawobrzeża mogą korzystać z oddziałów w Dąbiu i na osiedlu Słonecznym.