Rolnicy z regionu spotkali się z nowym ministrem. "To dobry początek na dalszą debatę"

Fot. Archiwum prywatne

Zachodniopomorscy rolnicy spotkali się z nowym ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem.

Spotkanie odbyło się w Warszawie i trwało nieco ponad godzinę. Zostało skrócone ze względu na nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Tym samym kolejne rozmowy odbędą się za miesiąc, ale już w Szczecinie. Wśród poruszonych we wtorek tematów była: susza, ubezpieczenia i ceny nawozów.



Jeśli chodzi o ubezpieczenia minister sam zaproponował oczekiwane zmiany. W innych tematach czeka nas długa i trudna rozmowa - mówi Stanisław Barna z Solidarności Rolników Indywidualnych.



- Tutaj jest taka otwarta furtka i pan minister jest skłonny do obowiązkowych ubezpieczeń powszechnych, ale musi zapoznać się dobrze z tematem. Sam nas tak prowadził i to jest dobra droga. Zawsze jako "Solidarność" walczymy o to, żeby ubezpieczenia były powszechne i obowiązkowe - mówi Barna.



Oprócz spotkania w Szczecinie powołano też grupę czterech rolników z "Solidarności" i Izby Rolniczej, która będzie mieć cykliczne spotkania w ministerstwie, aby wypracować szczegółowe rozwiązania o których teraz rozmawiano - mówi Leszek Dobrzyński, poseł PiS.



- Dyskusja niezwykle energetyczna. Mam wrażenie, że jest to dobry początek na dalszą debatę z nowym ministrem rolnictwa i wypracowanie wspólnych rozwiązań - mówi Dobrzyński.



W organizacji spotkania pomogli zachodniopomorscy parlamentarzyści, którzy również wzięli udział w spotkaniu.