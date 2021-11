Modlitwa o dobrą żonę i dobrego męża

Początek o 19.30 w parafii św. Dominika na pl. Ofiar Katynia 1. Fot. kuria.pl

Dominikanie zapraszają w środę do kościoła parafialnego na Mszę Świętą o dobrego męża i dobrą żonę. Początek o 19.30 w parafii św. Dominika na pl. Ofiar Katynia 1.

Każdy wierzący na pewno taką ważną sprawę sam omadla, ale pamiętajmy o obietnicy Chrystusa, że "gdzie dwóch, trzech zgromadzonych w imię moje..." - mówi ojciec Adam Policha, duszpasterz akademicki u dominikanów w Szczecinie. - Bardzo ważne, żeby w takiej sprawie, jak wybór partnera na całe życie, z którym zawrzemy związek sakramentalny, polecić sprawę na modlitwie Panu Bogu. Wiemy, że dobry Ojciec zawsze się nami opiekuje, ale jak świadomie o coś Go prosimy, to On hojniej wtedy udziela łask.



Zaproszenie jest skierowane głównie dla studentów, ale nie tylko - dodaje o. Policha. - Zapraszamy też wszystkich postakademików, a także młodzież, która myśli już długodystansowo. Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych. Nawet tych, którzy są już w związkach. Mając męża lub żonę można modlić się o to, żeby był lepszy niż już jest.



Msze święte o dobrego męża i dobrą żonę mają odbywać się co miesiąc.