Więcej krzewów i drzew, czy też większy trawnik i ławki? To wybiorą mieszkańcy - ruszyło głosowanie w sprawie wyglądu placu przy fontannie w Choszcznie.

Głos można będzie oddać na jedną z dwóch koncepcji - ich wizualizacje stanęły już na placu.

Na miejscu pracownik urzędu miejskiego rozda karty do głosowania, które po wypełnieniu trzeba wrzucić do urny. Głosować można też przez internet.



Na profilu facebookowym znajdą się obie koncepcje. Wygra ta z większą liczbą lajków.

Głosować będzie można do środy - codziennie między 12 a 15.