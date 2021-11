Wojewoda zachodniopomorski o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Powinni przeprosić żołnierzy i funkcjonariuszy służb, którzy bronią naszej granicy z Białorusią. Tak - o politykach opozycji i wspierających ich środowiskach - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki.

Zwracał uwagę, że gdy rząd od wielu tygodni mówił o realnym zagrożeniu ze strony imigrantów, realizowanego planu Łukaszenki i Putina - z drugiej strony politycznego sporu słychać było krytykę i wyzwiska. Nie było też ich zgody na budowę umocnień na granicy.We wtorek podczas debaty w Sejmie choć część opozycji wreszcie wykazała się odpowiedzialnością - mówił Bogucki.- Ci sami politycy, jeszcze nie tak dawno temu, kilkanaście dni temu mówili zupełnie inne rzeczy. Myślę, że przede wszystkim powinni przeprosić polskich funkcjonariuszy i polskich żołnierzy. To słowo "przepraszam" nie padło, ale ja i moje środowisko polityczne myślę, że będzie się tego domagało nie dla siebie, nie dla polityków, ale istotni są ci żołnierze, którzy strzegą polskiej granicy, ci strażnicy graniczni i policjanci, którzy tam właśnie strzegą naszego bezpieczeństwa. To oni byli obrażani najgorszymi słowami. To się w polskiej historii nie zdarzało, żeby polski mundur był obrażany przez Polaków - komentował zachodniopomorski wojewoda.Zdaniem zachodniopomorskiego wojewody, polskie społeczeństwo - w przeciwieństwie do części opozycji - doskonale rozumie zagrożenie, jakie niesie za sobą działanie Łukaszenki i Putina. To, według Boguckiego, mogło wpłynąć na postawę opozycji podczas wtorkowej debaty.