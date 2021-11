Dramatyczny apel mamy i babci po zaginięciu 13-letniej Claudii

Fot. Archiwum rodzinne

Rodzina, przyjaciele i znajomi proszą o pomoc w odnalezieniu 13-letniej Claudii. Dziewczynka wyszła z mieszkania na osiedlu Słonecznym w ubiegły czwartek, wczesnym rankiem.

Od tamtej pory nie ma z nią kontaktu - mówi babcia zaginionej. - Proszę, jeśli ktoś ją widział od czwartku lub miał z nią kontakt, niech się skontaktuje z dziadkami pod numerem telefonu 515 158 920. Może mieć ogromne kłopoty. Proszę pomóżcie jej wrócić do domu. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą prawdziwą informację. Klaudia, wracaj do domu. Czekam na ciebie. Bardzo cię kochamy. Z bólem serca, cała rodzina czeka na ciebie. Babcia z dziadkiem.



Nastolatka ma 160 cm wzrostu, włosy do ramion, ciemne włosy z czerwoną grzywką.



- Miała na sobie czarną kurtkę, czarne jeansy i buty glany z czerwonymi gwiazdkami - mówi mama Claudii. - Klaudia, tu mama. Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, daj chociaż znać, że żyjesz. Wróć do nas, czekamy na ciebie. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jaką gehennę, katorgę przechodzimy. Dziecko, wracaj do domu. Mama z babcią ciebie prosimy.



Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Claudia proszone są o kontakt z Komisariatem Szczecin-Dąbie.