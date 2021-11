MZ o zajętych łóżkach covidowych i szpitalach tymczasowych

Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że ponad 11,5 tysiąca chorych na COVID-19 jest hospitalizowanych.

Liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych przekroczyła 17 tysięcy.Wspomagania respiratorem potrzebuje 951 osób. To więcej o 37 niż we wtorek. Badania potwierdziły 18 550 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 269 osób z COVID-19. To najwyższe liczby w tej fali epidemii.