Asteroida rozsławia Szczecin

Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie jest zakorkowany i nie można kupić tam mieszkania, ale jedno jest pewne - jest nie z tej Ziemi. Ten Szczecin jest jednak asteroidą i krąży w kosmosie.

Na nadanie oficjalnej nazwy czekaliśmy czternaście lat - mówi Paweł Szkaplewicz z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Szczecinie. - Dopóki nie zostanie potwierdzone to odkrycie przez innych obserwatorów, obiekt funkcjonuje pod roboczym numerem, który przed 2-3 tygodniami został oficjalnie zamieniony na nazwę naszego miasta.



Asteroidę odkryli uczniowie szczecińskiej trzynastki razem z opiekunem. - Wszystko to w ramach międzynarodowego projektu - dodaje Szkaplewicz. - Właśnie z tymi trzema uczniami (Krzysztof Będkowski, Adam Dziedzic, Tomasz Niedźwiedź - przyp. red.) Tomek Skowron odkrył pięć planetoid. Nie da rady kupić metra kwadratowego na tej planetoidzie, ale to, że rozsławia nasze miasto, może mieć wymierne znaczenie.



Kosmiczny Szczecin krąży w pasie asteroid znajdującym się między Marsem a Jowiszem. Obiega Słońce w ciągu czterech lat.