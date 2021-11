Kolejny rekord zakażeń. Kurczą się miejsca w Szpitalu Wojewódzkim

Lawinowo przybywa pacjentów zakażonych koronawirusem w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.

W placówce jest teraz 223 pacjentów z Covid-19, a przygotowanych dla nich miejsc jest 259.11 osób przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Są w ciężkim stanie i są podłączeni do respiratora.Szybki wzrost widać od dwóch tygodni - mówi Natalia Cistowska, rzecznik szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. - Każdego dnia to jest kolejnych 20 osób, które wymagają hospitalizacji. Mieliśmy taką jedną dobę, kiedy musieliśmy przyjąć 27 osób. Byliśmy dlatego zmuszeni, część oddziałów przekształcić w oddziały covidowe. Wyznaczyliśmy także odcinek covidowy w szpitalu w Zdunowie - dodaje Cistowska.- Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Staramy się jednak, by szpital działał w miarę normalnie - dodaje Cistowska. - Mamy ułożony plan, jak poszerzać bazę łóżkową. Tutaj bardziej chodzi oczywiście nie o same łóżka, ale o ręce do pracy. Już w tym momencie są braki w personelu, a załoga pracuje bardzo ciężko.Szpital nadal wykonuje zabiegi planowe.Minionej doby w Zachodniopomorskiem potwierdzono 931 nowych zakażeń koronawiursem. W szpitalach w regionie dla pacjentów przygotowanych jest 675 łóżek, zajętych jest 449.