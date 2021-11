Biało-czerwona dla naszych służb

Wywieś biało-czerwoną flagę dla naszych służb - to akcja Gazety Polskiej.

- Niech to będzie gest solidarności i podziękowanie za służbę - tłumaczy redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz. - Narodowe flagi będą wywieszane 11 listopada w Święto Niepodległości, ale warto zrobić to już dziś. Chcemy poprzeć tych wszystkich żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy bronią naszej granicy. Wszystkich, którzy przyczyniają się do tego, że dziś Polska jest bezpieczna. Ryzykują swoje życie, a często są za to szkalowani. To gest solidarności z nimi, ale też z całym państwem. Wywieśmy biało-czerwone flagi, wywieśmy je już dziś jako dowód szczególnej atencji dla obrońców naszych granic.Polsko-białoruskiej granicy strzeże 18 tysięcy funkcjonariuszy: wojska, Straży Granicznej i Policji, w tym 12 Dywizja Zmechanizowana ze Szczecina.