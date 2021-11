"Szkoła do hymnu." Najmłodsi odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego"[WIDEO, ZDJĘCIA]

Uczniowie Szkoły Podstawowej w podszczecińskim Będargowie wzięli w środę udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu". Razem z nimi cztery zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego" odśpiewał także wojewoda Zbigniew Bogucki.

Wspólne wykonanie hymnu połączone zostało z inauguracją kolejnej edycji konkursu "Wokół symboli narodowych".- W tym roku, ponad 1800 uczniów i 100 szkół zgłosiło się do pisania testu. To jest konkurs, który ma zachęcić dzieci i młodzież do tego, żeby poznawały polskie symbole narodowe i znały podstawowe informacje o hymnie, godle i polskiej fladze, a także o polskiej historii związanej z odzyskiwaniem niepodległości - tłumaczył Bogucki.Do tegorocznej edycji akcji "Szkoła do hymnu" zgłosiło się prawie 21 tysięcy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w całym kraju. Hymn narodowy o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewało w Polsce blisko 4 miliony uczniów i prawie 380 tysięcy nauczycieli.