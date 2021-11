Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zamknięty dla ruchu został dojazd do szczecińskiego portu. Chodzi o wjazd od strony ulicy Energetyków.

Tam rozpoczął się kolejny etap przebudowy układu drogowego Międzyodrza - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.



- Istotna, najważniejsza informacja, to jest oczywiście zamknięcie ulicy Władysława IV, od ulicy Bytomskiej do ulicy Św. Floriana. Z ruchu został odłączony cały odcinek. Kierowcy zostali skierowani objazdem - Bulwarem Gdańskim i Śląskim oraz ulicą Św. Floriana, tak żeby można było ominąć i dojechać do części portowej - informuje Zieliński.



Utrudnienia w tej części Szczecina potrwają co najmniej kilka tygodni.