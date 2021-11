Metropolita szczecińsko-kamieński rozpoczął trzyletni okres przygotowań do Jubileuszu Dziewięćsetlecia Misji Pomorskiej Świętego Ottona z Bambergu.

Piotr Gliński – wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ludwig Schick – Arcybiskup Bambergu

Heiner Koch – Arcybiskup Berlina

Edward Dajczak – Biskup koszalińsko - kołobrzeski

Tadeusz Lityński – Biskup zielonogórsko - gorzowski

Zbigniew Bogucki – Wojewoda zachodniopomorski

Olgierd Geblewicz – Marszałek województwa zachodniopomorskiego

Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina

Andreas Starke – Nadburmistrz Bambergu

Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Jacek Wróbel – Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Bogusław Machaliński – Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Lech Karwowski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie

Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie

Dariusz Parylak – Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej

Arcybiskup Andrzej Dzięga przewodniczył mszy św. w intencji ojczyzny w katedrze.- Jego misje rechrystianizacyjne, stabilizujące sytuację duchową tej ziemi, doprowadziły do powstanie biskupstwa w Wolinie poddanego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, a nie najbliższej metropolii, ani pod Gniezno, ani pod Magdeburg - powiedział abp Dzięga.- Trzy lata przygotowań mają służyć stronie duchowej - mówi ks. dr Grzegorz Jankowiak, sekretarz Komitetu Przygotowawczego Dziewięćsetlecia Misji Pomorskiej Świętego Ottona. - Chodzi o rozbudzenie kultu św. Ottona, być może wprowadzenie nowych nabożeństw, pieśni, modlitw, które będą kierowały duchowość chrześcijan tu zamieszkujących ku temu, kto zaszczepił to chrześcijaństwo.Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska chce przybliżać postać św. Ottona z Bambergu uczniom podczas katechezy, organizować konkursy dotyczące misji pomorskiej. W planach są naukowe sympozja, wystawy i odnowienie szlaku Ottonowego, czyli miejsc, w których był biskup, dziś patron Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.Niemiecki biskup doprowadził do przyjęcia chrześcijaństwa przez Pomorzan w XII wieku. Zaproszony przez księcia Bolesława Krzywoustego przeprowadził dwie wyprawy misyjne. Otton z Bambergu wyruszył z misją ewangelizacyjną w latach 1124-1125 odwiedzając dziewięć miejscowości: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Gardziec, Lubin, Kłodzień, Kołobrzeg i Białogard. W tym czasie ochrzcił ponad 22 tysiące pogan, co stanowiło 1/5 tutejszych mieszkańców. W tm czasie założył 11 kościołów.W skład Komitetu Honorowego przygotowań weszli: