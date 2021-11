Na Bałtyku i Zalewie Szczecińskim trwają międzynarodowe manewry NATO [ZDJĘCIA]

Fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża

"Solidarna Bellona" - to nazwa międzynarodowych manewrów wojskowych, które w tej chwili toczą się między Świnoujściem a Szczecinem. To jedne z bardziej skomplikowanych i wielopłaszczyznowych ćwiczeń, jakie odbywają się w Europie.

Międzynarodowe ćwiczenia „Solidarna Belona” odbywają się nie tylko na Bałtyku, ale też Kanale Piastowskim i Zalewie Szczecińskim. Bierze w nich udział kilkanaście okrętów Marynarki Wojennej RP i Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO, komponent Morskiej Jednostki Rakietowej, nurkowie oraz lotnictwo.



Manewry przede wszystkim mają zapewnić bezpieczeństwo - mówi komandor podporucznik Piotr Dulas, rzecznik prasowy Centrum Operacji Morskich.



- Tym razem, główny wysiłek działań skupiony jest na prowadzeniu systematycznych działań, zapewniających bezpieczeństwo wszystkich użytkowników morza - mówi komandor podporucznik Dulas.



Okrętem dowodzenia jest niemiecka jednostka FGS „Elbe”, na której operuje sztab zespołu dowodzony przez Polaka.



- Manewry oparte na współpracy wszystkich sił, zaplanowane w dowodzonym przez wiceadmirała Krzysztofa Jaworskiego Centrum Operacji Morskich dowództwie komponentu morskiego, są elementem sprawdzenia szeregu wprowadzonych i planowanych rozwiązań - mówi rzecznik prasowy.



We wtorek w ramach manewrów okręty kontynuowały poszukiwania min na torze podejściowym do portu Świnoujście. W operacji brały udział pojazdy podwodne oraz nurkowie minerzy.



W tym samym czasie okręty obrony przeciwminowej ORP Gardno i ORP Wigry z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża sforsowały zagrodę minową, otwierając bezpieczne przejście dla okrętu transportowo-minowego. Działania w morzu wspiera lotnictwo morskie i bojowe 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.



Manewry częściowo są widocznie dla cywili. Okręty NATO pod koniec ubiegłego tygodnia wchodziły do portu w Świnoujściu. Wejście jednostek z nabrzeża oglądali mieszkańcy. Podobna atrakcja czeka Szczecinian. Jednostki biorące udział w manewrach do szczecińskiego portu wpłyną już w piątek.