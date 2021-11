Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Nowe miejsca do parkowania w Szczecinie. Miasto powiększyło parking przy siedzibie ZUS na Prawobrzeżu.

Od wielu miesięcy cieszył się on sporą popularnością ze względu na bliskość przystanku tramwajowego. Na tyle dużą, że często brakowało tam wolnych miejsc, a kierowcy zostawiali auta na nieutwardzonym terenie w pobliżu.



Prace trwały miesiąc i w środę zostały odebrane - mówi Tomasz Klek, rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa.



- Nie ma tam wydzielonych konkretnie miejsc, tylko kierowcy parkują zgodnie z zasadami. To wszystko zależy od tego, jak kierowcy będą stawiali auta. Wiadomo, że czasami jest tak, że ktoś potrafi zaparkować jeden samochód na trzech miejscach - mówi Klek.



Nowy parking powiększył się o ok. 60 miejsc i w sumie jest ich tam ponad 150. Rozbudowa kosztowała 350 tys. zł.