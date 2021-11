Fala zakażeń wirusowych wśród dzieci

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do Szpitala Zdroje w Szczecinie trafia sporo dzieci z infekcjami. To jednak najczęściej grypa lub wirus RS, a nie koronawirus. Chociaż mogą dawać podobne objawy.

Jak mówi dr n. med. Paweł Gonerko - ordynator oddziału Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii Szpitala Zdroje w Szczecinie, lekarze na Izbie Przyjęć mają pełne ręce roboty. Zazwyczaj więcej zakażeń było zimą, a w tym sezonie rozpoczęły się szybciej.



- Rzeczywiście tych pacjentów jest dużo, a może nawet bardzo dużo. Najprawdopodobniej wynika to stąd, że w zeszłym roku okres jesienny to był okres izolacji, dużo mniejszej ilości zakażeń. Teraz wszystkie dzieci wróciły do żłobków, przedszkoli i szkół - mówi Gonerko.



Choć pacjentów jest bardzo dużo, na razie sobie radzimy z zapewnieniem ich łóżek - dodaje ordynator oddziału Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii Szpitala Zdroje w Szczecinie.



- Dokładamy wszelkich starań, żeby takich sytuacji nie było. Dzięki temu, że mamy pięć oddziałów pediatrycznych, mamy możliwość np. ograniczenia przyjęcia planowego, bo jeżeli mamy pełen oddział chorych pacjentów, to dokonujemy w tym zakresie pewnych przesunięć - mówi Gonerko.



Wirus RSV jest najczęstszym sprawcą chorób dolnych dróg oddechowych u niemowląt, odpowiada także za infekcje dróg oddechowych u dzieci starszych.



Pacjentów z Covid-19 w szpitalu Zdroje jest z ledwie kilku. Nie ma też na razie dzieci z zespołem PIMS. To groźne powikłanie po zakażeniu koronawirusem.Rozwijają się one od 4 do 6 tygodni po zakażeniu, występują także u pacjentów bezobjawowych.