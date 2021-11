W Kołobrzegu trwa debata nad systemem gospodarki odpadami

Mieszkańców Kołobrzegu może czekać kolejna rewolucja w opłatach za śmieci, choć część radnych nie chce rezygnować z dotychczasowego systemu.

Kołobrzeżanie płacą za śmieci 20 złotych ryczałtu i 2,5 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody. System mieszany zakwestionowała jednak Regionalna Izba Obrachunkowa, która nakazała miastu wybór pomiędzy czterema dopuszczonymi prawem metodami naliczania opłat. Władze miasta walczą obecnie w Sejmie o nowelizację ustawy, dzięki czemu w przyszłości połączenie dwóch systemów ma być możliwe.W środę podczas spotkania radnych Maciej Bejnarowicz z PiS apelował, by radni przed kolejną śmieciową rewolucją zaczekali do rozstrzygnięć w parlamencie.- Moje stanowisko jest takie, że powinniśmy wydłużać maksymalnie czas trwania tej najbardziej korzystnej dla mieszkańców metody - mówił Bejnarowicz.System łączony działa w Kołobrzegu od roku i dzięki ryczałtowi do kosztów jego funkcjonowania dokładają się również właściciele wynajmowanych sezonowo apartamentów. W środę większość radnych zarekomendowała jednak prezydentowi miasta przejście na system zależny od zużycia wody. Choć konkretne kwoty nie padały, to pewne jest, że to rozwiązanie skończy się podwyżkami opłat.