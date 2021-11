Rewolucja w Bezrzeczu. We wtorek rusza przebudowa Koralowej i Modrej

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

We wtorek 16 listopada ruszy przebudowa ulic Modrej i Koralowej w Szczecinie i Bezrzeczu.

Pierwszy etap prac obejmie odcinek ulicy Modrej od ronda przy ul. Szerokiej do Wroniej. We wtorek o godzinie 10 rano zamknięty dla samochodów zostanie odcinek pomiędzy ul. Żyzną a Sikorki. Przejadą tamtędy tylko autobusy komunikacji miejskiej. Na ulicy Koralowej na odcinku pomiędzy Zaściankową a Nowowiejską, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.



Inwestycja zakłada m.in. poszerzenie jezdni, wybudowanie pasów rowerowych, przebudowę skrzyżowań i chodników i kanalizacji deszczowej. Modernizacja ma potrwać dwa lata. Koszt to prawie 24 mln zł.