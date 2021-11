Goście RSnW: 11 listopada to dzień wszystkich Polaków

Szczeciński Marsz Niepodległości 2018. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Cieszmy się z tego, że mamy swoje niepodległe państwo - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Leszek Dobrzyński w ten sposób tłumaczył uznanie Marszu Niepodległości, jako wydarzenia o charakterze państwowym. Nie wolno nikomu zabraniać świętować tego dnia - dodał poseł PiS, krytykując tym samym decyzję sądu na wniosek prezydenta Warszawy o delegalizacji Marszu Niepodległości.



- Spójrzmy prawdzie w oczy. Kto przede wszystkim chce ten marsz zatrzymać, za każdym razem protestuje przeciwko niemu i czyni rozmaite działania aby do niego nie dopuścić. Ci ludzie, którzy jeszcze kilka, kilkanaście lat temu też mieli usta pełne frazesów o demokracji - mówił Dobrzyński.



Decyzje nadaniu charakteru państwowego dla Marszu Niepodległości pochwalił też Radosław Lubczyk, poseł Koalicji Polskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego.



- Będę pochwalał wszystkie patriotyczne postawy w tym dniu. I tu rzeczywiście nie pokłócę się z panem posłem Dobrzyńskim, bo myślimy podobnymi kategoriami. Jeśli chodzi o 11 listopada, jest to dzień wszystkich Polaków i wszyscy powinni świętować jak najlepiej dla dobra ojczyzny - mówił Lubczyk.



Obaj posłowie zaznaczyli również, że prowokatorów, jak i agresorów, należy surowo karać.



Marsz Niepodległości w Warszawie wyruszy w czwartek 11 listopada o godz. 13:00 z ronda Dmowskiego i przejdzie tradycyjną trasą do ronda Waszyngtona. Legalny marsz jest możliwy dzięki interwencji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jan Józef Kasprzyk podjął decyzję, aby nadać Marszowi Niepodległości status wydarzenia państwowego.