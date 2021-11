Rowerzyści znajdą przyjazne miejsca

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin] Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To mają być Miejsca Przyjazne Rowerzystom. Od nowego roku rusza w naszym regionie specjalny system rekomendacji punktów, w których podróżujący na dwóch kółkach mogą przenocować, przechować bagaż czy naprawić sprzęt.

Paweł Malinowski prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego "Gryfus" zna te rozwiązanie z innych regionów naszego kraju i przyznaje, że świetnie się sprawdzają.



- Rowerzysta wyszukując noclegi, kiedy planuje np. dystans dzienny około 50 kilometrów i widzi kilka miejsc noclegowych w tej okolicy i jeżeli zobaczy, że dane miejsca noclegowe mają rekomendację, to na pewno będzie chciał skorzystać z tych miejsc, bo będzie wiedział, że nie będzie problemu z bezpieczeństwem roweru czy z usunięciem ewentualnych drobnych usterek, które mogą się pojawić - powiedział Malinowski.



Miejsca Przyjazne Rowerzystom zostaną oznakowane i wyróżnione - mówi Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka do spraw komunikacji rowerowej. - Będą umieszczone na naszych stronach internetowych, ale też na mapie interaktywnej, którą prowadzimy. Nabór rusza w styczniu. Będzie można aplikować do końca kwietnia i około dwóch miesięcy będzie trwała ocena tych ofert przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Potem rozdamy te rekomendację.



W systemie Miejsc Przyjaznych Rowerzystom będą rejestrowane nie tylko pensjonaty, hotele czy gospodarstwa agroturystyczne, uwzględniono również Atrakcje Turystyczne czy Punkty Informacji Turystycznej.



Udział przedsiębiorców w systemie jest bezpłatny. Koszty związane z prowadzeniem i obsługą systemu rekomendacji będą finansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.