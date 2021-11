Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Zamknięty dla ruchu zostanie w piątek przejazd kolejowo-drogowy w miejscowości Grzędzice.

Do godziny 13 grudnia zmotoryzowanych czekają więc objazdy przez Lipnik i Stargard. Utrudnienia związane są z rozpoczęciem kolejnego etapu prac przy przebudowie linii kolejowej z Poznania do Szczecina. Zamknięcie przejazdu w Grzędzicach nie ograniczy ruchu pociągów na trasie ze Stargardu do stacji Szczecin Dąbie.