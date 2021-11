"Bóg, Honor, Ojczyzna. Na tym była budowana nasza niepodległość" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mszą świętą w szczecińskiej katedrze rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości Polski.

Potrzeba konkretnych filarów: Bóg, Honor, Ojczyzna. To są nasze hasła i na tym była budowana nasza niepodległość i tak należy to święto rozpoczynać. Chciałabym uczcić ten dzień. To bardzo ważny dzień dla Polaków, dlatego uznałam, że chciałam znaleźć się w miejscu, gdzie jest coś świętowane i celebrowane. Nie tylko jako wolny dzień, ale dzień pamięci - mówią szczecinianie.



- Niepodległość zaczyna się od rodziny - mówił podczas homilii arcybiskup Andrzej Dzięga. Msza odbyła się w intencji ojczyzny.



- Bądźcie pozdrowieni Siostry i Bracia w tej szczególnej ojczyźnianej modlitwie, w której dziękujemy Bogu za powrót niepodległości w polskich sercach i polskim życiu, w której dziękujemy za Polskę dnia dzisiejszego, a także za całe jej dzieje. Prosimy o Bożego Ducha, Bożą mądrość dla umysłów o żar polskich serc, o zgodne polskie dłonie i zgodne działania - mówił na początku nabożeństwa metropolita szczecińsko-kamieński.



W mszy wzięły udział służby mundurowe, poczty sztandarowe m.in. Solidarności i wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



Podczas mszy arcybiskup Andrzej Dzięga dziękował służbom mundurowym i ich rodzinom.

W południe rozpocznie się Marsz Niepodległości. Jego uczestnicy przejdą z pl. Solidarności na pl. Szarych Szeregów.