Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Przed II Wojną Światową Polska była największym producentem gęsiny w Europie. Statystyczny Polak zjadał jej 4,5 kilograma rocznie.

Obecnie również przodujemy w produkcji, ale spożycie jest mniejsze - zaledwie pół kilograma, mówi Andrzej Buławski, prezes Slow Food Convivium Szczecin. - Prawdopodobnie zasobność portfeli ukierunkowała konsumpcję Polaków na drób, kurczaka, bo on jest najtańszy.



Buławski dodaje, że powinniśmy jeść więcej gęsiny, bo jej mięso jest bardzo zdrowe. - Gęś to nie jest zwierzę, które jak kurczaka zamknie się w klatce. Chodzi, skubie to, co znajdzie po drodze. Można powiedzieć, że tam chemii nie ma, więc jeśli zainwestujemy w zakup gęsi, to tak jakbyśmy zainwestowali w swoje zdrowie - podkreśla Buławski.



Gęsina zawiera dużo cennego białka oraz cały zestaw witamin i związków mineralnych między innymi fosfor, żelazo i magnez. Choć mięso nie należy do chudych, ma jednak dość korzystny skład tłuszczów - sporo jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Jest więc dużo zdrowsze niż na przykład wieprzowina. 13 lat temu ruszyła w Polsce akcja "Gęsina na świętego Marcina". Ma ona propagować jedzenie tego zdrowego mięsa, właśnie w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.