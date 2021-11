W Galerii Turzyn m.in. owadożerne rośliny [ZDJĘCIA]

Egzotyczne rośliny z całego świata, które np. żywią się owadami, ale nie tylko - okazy można zobaczyć w szczecińskiej Galerii Turzyn. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Egzotyczne rośliny z całego świata, które np. żywią się owadami, ale nie tylko - okazy można zobaczyć w szczecińskiej Galerii Turzyn.

W czwartek otwarto tam wystawę, na której - oprócz krwiożerczych roślin - można też podziwiać te mniej agresywne: drzewka bonsai czy kolorowe orchidee.



- Wystawa zrobiona bardzo ładnie i z rozmysłem, wszystko pięknie współgra ze sobą. Kolorowo! - oceniła jedna z pań oglądających wystawę.

- Palce całe? - dopytywał reporter Radia Szczecin.

- Całe, całe..., jak nie wolno dotykać, to się ich nigdzie nie pcha - odparła.



- Wokół nas jest mnóstwo owadożernych roślin: mamy muchołówki, rosiczki, kapturnice, dzbaneczniki... Rośliny na całym świecie zaczęły przekształcać swoje liście; przyjęły różne kształty, kolory i faktury, a wszystko po to, żeby najpierw skutecznie zwabić, a następnie schwytać i strawić swoje potencjalne ofiary - tłumaczył jeden z organizatorów Festiwalu Roślin.



Wystawa potrwa do niedzieli.