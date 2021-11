11 listopada wspominamy człowieka męstwa: św. Marcina z Tours

Święty Marcin nie pozostawiał nikogo bez pomocy i bez słowa. Dzielił się wszystkim, co miał, z biednymi. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_z_Tours

11 dzień listopada kojarzy się Polakom głównie ze Świętem Odzyskania Niepodległości, ale nie tylko: wspominamy też św. Marcina.

Był mnichem, założycielem pierwszych klasztorów, a w młodości żołnierzem. Żołnierzem, który nie ugiął się pokusie pieniędzy, odmówił służby cesarzowi w imię miłości do drugiego człowieka.







W życiu każdego z nas przychodzi moment, kiedy musimy zdać sobie sprawę z tego, z czego rezygnujemy, a co możemy zyskać. Często kładąc na szali nieodwracalne decyzje. Trzeba być wiernym sobie - mówił arcybiskup Grzegorz Ryś wspominając, kiedy Marcin nie sprzedał swoich wartości za pieniądze.

Święty Marcin nie pozostawiał nikogo bez pomocy i bez słowa. Dzielił się wszystkim, co miał, z biednymi. I chociaż od ponad 100 lat zajadamy się rogalami świetomarcińskimi (zwłaszcza w Poznaniu) albo gęsiną, to jednak jego nauka o tym, w co wierzyć powinna być prawdziwym drogowskazem nie tylko 11 listopada.





Rycerz oddający pół płaszcza żebrakowi - tak na obrazach przedstawiany jest św. Marcin. Dla potomnych stał się "ikoną miłości bliźniego".- Przychodzą w życiu takie momenty, że pieniądz nie jest najważniejszy. Pieniądz nic nie ma do gadania. Pieniądz nie ma znaczenia, gdyż są sprawy absolutnie ważniejsze. To są sprawy sumienia, wiary, hierarchii wartości. Marcin ukazał się być człowiekiem nieprzekupnym, bezkompromisowym, człowiekiem męstwa. Z takimi ludźmi wygrywa się bitwy, z takimi ludźmi wygrywa się wojny - podkreślił abp Ryś.