Abp Dzięga podziękował tym, którzy na wschodniej granicy "polski dom chronią"

Walka o Niepodległość przez poprzednie pokolenia miała i ma historyczny wymiar - 103 lata temu, po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. W szczecińskiej katedrze, podczas Mszy za Ojczyznę arcybiskup Andrzej Dzięga mówił nie tylko o walce, dumie i odwadze w kontekście historycznym.

Nawiązał do aktualnej sytuacji na wschodniej granicy, gdzie tysiące funkcjonariuszy stoi na straży naszego bezpieczeństwa. Arcybiskup dziękował im za odwagę.- Siostry i bracia, którzy mundur nakładacie: gdy patrzę na raporty ze wschodniej granicy, gdy widzę jak służby mundurowe i Straż Graniczna, policja i polscy żołnierzestają tam na warcie, to ja im dziękuję i za nich się modlę, aby wytrwali w poczuciu słuszności i zgodnie z Ewangelią, nikogo nie krzywdząc, a polski dom chroniąc - podkreślił arcybiskup Dzięga.Bezpieczeństwa na granicy strzeże prawie 16 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy, m.in. Straży Granicznej, Policji i Wojsk Obrony Terytorialnej. Przy koczowisku w Kuźnicy Białostockiej w czwartek urządzono happening, do którego białoruskie służby wykorzystały dzieci krzyczące "Sorry Poland".W Mińsku gromadzą się kolejne grupy migrantów.