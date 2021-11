Mieszkanie do wynajęcia za remont

Mieszkanie za remont to propozycja dla mieszkańców Świnoujścia. To nowa możliwość oferowana przez spółkę TBS Lokum.

Na razie do wynajęcia są cztery takie mieszkania. Znajdują się m.in. przy Armii Krajowej czy Grunwaldzkiej. Mają powierzchnię od niecałych 30 metrów kwadratowych do ponad 70.

Trzeba w nich np. wymienić okna, przebudować instalacje czy wymienić podłogi. Za remont zapłaci przyszły najemca.



Mieszkania będzie można oglądać do 15 do 18 listopada. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej TBS Lokum.