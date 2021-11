Apel do rodziców. "To jedyna ochrona dla ich dzieci"

Federalna Agencja Leków autoryzowała dwukrotne szczepienie dzieci w odstępie trzech tygodni dawką odpowiadającą jednej trzeciej dawki dla dorosłych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

O szczepienie się rodziców apeluje lekarz pediatra ze szpitala Zdroje w Szczecinie. Wszystko po, by nie zarażali swoich dzieci.

Jak mówi dr n. med. Paweł Gonerko - ordynator oddziału Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii szpitala Zdroje w Szczecinie, mali pacjenci, którzy do placówki trafiają zakażeni koronawirusem najczęściej, mają niezaszczepionych rodziców. - Zwracamy uwagę rodzicom, że sami dla siebie mogą się nie szczepić, mogą umierać. To jest ich problem poza przeciążaniem służby zdrowia. Z punktu widzenia dzieci, które nie mogą być szczepione, to jedyną ochroną dla nich są zaszczepieni rodzice - mówi Gonerko.



W Polsce na razie zaszczepić mogą się dzieci od 12. roku życia.